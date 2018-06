Con ogni probabilità Juan Jesus non diventerà un calciatore del Torino. Nonostante tra la società granata e la Roma ci siano numerose trattative in ballo (da Bruno Peres fino a Daniele Baselli) i discorsi per il centrale brasiliano non sono mai decollati. Qualche richiesta di informazioni nelle scorse settimane, poi il nulla.



Juan Jesus per motivi tecnici non convince particolarmente l'allenatore granata Walter Mazzarri, per motivi economici non convince invece il presidente Urbano Cairo. Per la difesa la priorità del Torino è sempre Lucas Verissimo del Santos.