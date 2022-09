Non ha deluso ma non ha neppure convinto pienamente: parliamo di Wilfried Singo che con la maglia del Torino è stato autore di un inizio di stagione non particolarmente brillante.



Il terzino negli ultimi giorni è stato impegnato con la propria nazionale, la Costa d'Avorio: Ivan Juric spera che proprio l'esperienza con la propria nazionale possa aver rigenerato il numero 17 granata e che torni a giocare al massimo delle sue potenzialità.