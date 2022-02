Ecco l'analisi del tecnico del Torino Ivan Juric a Sky dopo la sconfitta interna contro il Cagliari:



"La squadra ha avuto tanta intensità e occasioni, ma non è bastato. Bisogna trovare un po' più di ritmo e umiltà. I ragazzi si impegnano molto, Belotti ci sta dando una grossa mano ma in questo momento non basta. Per lunghi tratti abbiamo giocato bene, a volte cerchiamo un certo tipo di scelta ma all'inizio della gara siamo riusciti poco nel nostro intento. In questo tipo di partite si gioca molto sulle seconde palle, e oggi il Cagliari ha fatto meglio. Appagamento? Non lo so, è partito tutto dal gol preso all'ultimo secondo contro il Sassuolo, abbiamo fatto un grande derby, sono partite equilibrate che in questo momento non riusciamo a portare dalla nostra parte".