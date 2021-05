Ivan Juric nei prossimi giorni diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Torino e uno dei primi calciatori a cui telefonerà è Andrea Belotti. Non sarà solamente una chiamata di cortesia, il tecnico croato vuole infatti provare a convincere il centravanti a restare in granata.



Belotti non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro, il Torino vuole tenerlo a ogni costo e Juric è pronto a scendere in campo in prima persona per convincerlo a restare in granata.