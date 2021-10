"Il primo mercato è stato poco coraggioso, il secondo deve esserlo di più. Il mercato di gennaio può essere una grande occasione per il Torino". Parole queste pronunciate dal tecnico Ivan Juric nella conferenza stampa della vigilia della partita contro il Milan, parole che rivelano il desiderio dell'allenatore di avere rinforzi nel mercato di gennaio.



Juric non è totalmente soddisfatto del mercato estivo del Torino e della squadra che gli è stata messa a disposizione, per questo spera che Urbano Cairo e il dt Davide Vagnati possano rimediare a gennaio.