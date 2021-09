Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Venezia: "Analizziamo l'errore di Djidji, ma dobbiamo migliorare nella lettura di certe situazioni. Ci sono certe partite che sono girate male, con Atalanta, Lazio e ora Venezia. Peccato per l'occasione finale di Mandragora. Non è un punto guadagnato. Otto punti come la Juve? Ne meritavamo almeno 3 in più. Oggi abbiamo avuto qualche assenza, è stata una partita tosta. Va bene così. La Juve? Ha grande talento, si sono sistemati rispetto all'inizio. Sarà una sfida dura, noi non ci accontenteremo, daremo battaglia. Brekalo è intelligente, si è inserito benissimo. E' giovane, può crescere. Assenze? Non recupereremo nessuno, forse solo Aina che oggi aveva un problema personale".