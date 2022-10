Alla vigilia diha così presentato la partita in conferenza stampa: “ha fatto gol, ha la potenza, ha i movimenti dell’attaccante, ha tanto da imparare, la sua esperienza calcistica è pari a zero ma vuole imparare tanto, mi auguro trovi continuità fisica. Ha fatto gol in Coppa, speriamo che continui, giocherà dall’inizio e mi auguro che faccia una buona partita, cosa che sarà utile per noi e per lui”.Juric ha poi parlato del suo rapporto con: "Io e lui siamo grandi amici, eravamo in camera insieme a Coverciano, abbiamo fatto il corso insieme. Lui se non sbaglio vinse con il Siracusa per andare in B, poi gli tolsero dei punti… poi è finito di nuovo in interregionale.Questo è l’esempio di un ragazzo che dopo tanta gavetta riesce ad arrivare. Ho grande stima di lui.col classico 3-5-2, sono bravissimi nelle ripartenza, hanno gamba e accelerazioni. Se ti difendi basso sono pericolosi nello stretto e nei piazzati. Bisogna preparare un po’ tutto".Su: "Ricci per noi è importante per l'intelligenza tattica, per la gestione della palla. Negli ultimi giorni l'ho visto anche in buona condizione".Su: "Lazaro sta facendo benissimo, anche contro la Juve ha fatto cose bellissima. Lui e Vojvoda sono due giocatori di buon livello, Mergim magari è un po' meno veloce rispetto ad altri ma come qualità offensiva, anche per gli assist, ha qualcosa in più rispetto ad altri. Sono due giocatori più o meno dello stesso livello".Su: "Miranchuk prima della Coppa l'ho visto affaticato, ho la sensazione che possa dare di più. Vorrei dargli piena fiducia perché penso ci possa dare di più, speriamo che cominci a essere determinante come lo era stato a Monza".Juric ha poi parlato del momento del: "Dovrei essere molto più razionale a giudicare le cose, una squadra che ha perso pezzi importantissimi e non tutti sono stati sostituiti è normale avere difficoltà. E' il momento di mettere qualcosa in più. L'altro giorno in Coppa ho visto piccoli segnali molto incoraggianti: la voglia di vincere la partita, di difendere tosti".Su: "Singo? Ha la mia piena fiducia, quando un giocatore è giovane può passare dei momenti negativi. Deve migliorare nel cross, nei passaggio, adesso ha avuto un calo ma credo che sia normale. Noi lo aspettiamo ma sono convinto che tornerà forte, sta lavorando bene".Infine sui centrocampisti: "sono tre giocatori con caratteristiche simili. Lukic è un giocatore importante, Linetty ha fatto bene, Ricci ha delle caratteristiche importanti: li considero alla pari. Sono tre giocatori per due posti".