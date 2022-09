Ivan Juric è guarito dalla polmonite ed è tornato da ieri a dirigere gli allenamenti del suo Torino al Filadelfia. Il tecnico è tornato carichissimo e con tanta voglia di rimettere subito alla guida della sua squadra: ha immediatamente analizzato la partita contro l'Inter e gli errori commessi e si è messo al lavoro per preparare la gara di sabato contro il Sassuolo.



Juric sabato sarà regolarmente in panchina per la partita contro il Sassuolo, dopo aver visto alla Tv quelle contro Lecce e Inter.