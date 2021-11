Sono davvero tanti i calciatori al momento infortunati in casa Torino, tanto che Ivan Juric dovrà fare delle scelte quasi obbligate in alcuni ruoli per la partita di giovedì contro l'Empoli.



Coloro che certamente non recupereranno sono Andrea Belotti, Koffi Djidji, Ricardo Rodriguez e Rolando Mandragora. Cristian Ansaldi potrebbe invece al massimo essere convocato per la panchina, ma anche un suo recupero per giovedì sembra difficile. Juric spera di riuscire invece a riavere a disposizione Alessandro Buongiorno. Wilfried Singo e Simone Verdi.