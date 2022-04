Alla vigilia del recupero di campionato Atalanta-Torino, il tecnico granata Ivan Juric cha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Torino Channel:



“Giocare contro Gasperini è un grande stimolo, mi ha insegnato tutto sia a livello professionale che a livello umano su come comportarsi. Per questo lo ringrazierò per tutta la vita, questo è sicuro. Se ci saranno dei cambi di formazione? Sono rimasto soddisfatto di tanti che hanno giocato contro lo Spezia, poi faremo delle valutazioni”