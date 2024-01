Torino, Juric: 'Mercato? Tutto tace. Radonjic e Soppy domani sono out'

Andrea Piva

Alla vigilia di Torino-Napoli, il tecnico granata, Ivan Juric, presenta in conferenza stampa la partita di domani: "Ormai ci alleniamo bene, con grande intensità, sono molto soddisfatto. Domani speriamo di ripetere la partita contro la Fiorentina alzano però la qualità negli ultimi metri, lì c'è da migliorare per fare punti e vincere. Il Napoli può fare gol in qualsiasi modo, bisogna stare attenti su tutti, ci vuole anche un po' di fortuna, un po' di tutto per fare risultato".



Su Djidji: "Sta migliorando, nelle ultime due e tre settimane ho cominciato a vederlo bene. Mi sembra, rispetto a tre settimane fa, che è un giocatore a posto, pronto. Mi sembra stia bene. Vediamo per domani".



"E' un lavoro a lungo termine, a Firenze quello che ci è mancato è l'ultimo passaggio. Lavoriamo tanto su questi aspetti e speriamo di migliorarci, i ragazzi hanno la capacità di fare meglio rispetto all'anno scorso".



Sulle aspettative del 2024: "Spero che si continui a giocare così ma che si migliorino i risultati. La squadra si sa esprimendo meglio ma ci mancano un po' i risultati che portano entusiasmo. In queste ultime 20 partite abbiamo la possibilità di fare bene".



Sul mercato in entrate: "In questo momento tutto tace, non si muove niente. Vediamo se succede qualcosa in uscita, poi magari succederà qualcosa in entrata. Prima delle uscite non credo che si possa fare qualcosa. In questo momento sono concentrato sui miei, non abbiamo ancora affrontato il tema acquisti. Finché non esce qualcuno non penso arrivi qualcuno. Quindi fino a quando non andrà via qualcuno non parleremo".



Su Doig: ​"Non abbiamo parlato, non so cosa rispondere. Non posso parlare dei giocatori delle altre società e so che finché non andrà via qualcuno non succederà niente".



Su Lazaro: "Giù da un po' mi piace molto, ha alzato il livello. A Firenze ha alzato molto il livello. Mi sembra che la sua condizioni sta crescendo".



Su Linetty: "Noi siamo una squadra poco fisica, a centrocampo ho diverse scelto. Linetty è un giocatore importante".



Sugli assenti: "N'Guessan sta recuperando, poi sono fuori Radonjic e Soppy che hanno avuto piccoli problemi"



Su Buongiorno, Bellanova e Ricci: "Buongiorno, Bellanova e Ricci all'Europeo? Deve essere l'obiettivo di tutti e tre, tutti e tre devono puntare in alto, non devono avere paura a puntare in alto. Sono tre ragazzi amanti del lavoro, così possono crescere"



Sulla mancanza di "italianità" della squadra: "A volte fai vedere ai tuoi giocatori anche quello che fanno gli altri, tipo quelli della Roma hanno una qualità di marcare dentro l'area di rigore fantastica per la voglia di non prendere gol. Noi a Firenze abbiamo difeso bene fino a un certo punto poi abbiamo commesso un'ingenuità e abbiamo preso un gol che non puoi prendere. Era troppo banale, troppo ovvio, che bisognava fare meglio. Ma "l'italianità" di cui ho parlato anche in passato o ce l'hai o non ce l'hai dentro".



Sui motivi per cui il mercato è fermo: "La mia sensazione è che ci mancano punti per potersi presentare davanti al nostro boss e chiedere qualcosa. Sono soddisfatto delle prestazioni ma abbiamo fallito lo step dell'italianità, della furbizia davanti alla porta, per poter presentarsi e chiedere qualcosa. Da domani possiamo fare i punti che ci mancano".



Sugli attaccanti: "Io mi auguro che si sblocchino i ragazzi, vedo in allenamento delle cose fatte bene, in partita invece qualcosa ci è mancato. Zapata può fare meglio, Sanabria può fare meglio, Vlasic può fare meglio".



"Quando ti presenti a Firenze e giochi così devi vincere, Domani abbiamo un'altra occasione. Questo è un campionato dove i valori sono molto vicini, domani spero che riusciremo a dare un segnale all'ambiente".



Sulle scelte in attacco contro il Napoli "Pellegri mi è piaciuto abbastanza a Firenze, può fare ancora meglio. In questo momento i tre attaccanti più Karamoh si allenano bene, quindi dobbiamo ancora decidere"