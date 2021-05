Simone Zaza e Simone Verdi non rientrano nei piani del Torino: come su legge sulle pagine di Tuttosport, i due non fanno parte delle idee del nuovo mister Ivan Juric e nemmeno di quelle del presidente Cairo, che dovrà però accettare un prestito o l'idea di mettere a bilancio una minusvalenza. I due sono stati infatti pagati 40 milioni di euro complessivamente.