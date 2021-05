Terminato il prestito all'RKC Waalwijk, Vitalie Damascan tornerà al Torino. Il club olandese ha infatti deciso di non esercitare la clausola per il diritto di riscatto dell'attaccante moldavo.



Damascan non resterà molto sotto la Mole: l'attaccante infatti non rientra più nei piani della società granata e il direttore tecnico Davide Vagnati, insieme al procuratore del giocatore, è ora alla ricerca di una nuova sistemazione per l'attaccante classe 1999.