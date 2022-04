Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato di Andrea Belotti durante la conferenza stampa prepartita di Lazio-Torino: "Quando sta bene è veramente forte, mi piace anche umanamente, con grande generosità nella vita". Il tecnico si è anche soffermato sul futuro del centravanti italiano: "È un ragazzo di una onestà unica: gli credo ciecamente quando mi dice che deciderà a fine anno. Valuterà le soluzioni, poi ascolta o non ascolta e deciderà lui. Resto dell'idea che se rimane, sarei strafelice".

Belotti ha il contratto in scadenza a giugno e non ha accettato l'offerta del Torino.