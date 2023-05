Ivan Juric, allenatore del Torino, parla ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con la Fiorentina: "Penso che nel primo tempo potevamo fare qualche gol. Nel secondo è diventato un po' più tosta e sul primo tiro della Fiorentina abbiamo subito gol. Siamo riusciti a palleggiare, i ragazzi hanno dato tutto e sono soddisfatto su gran parte delle cose. C'è un po' di dispiacere per non aver vinto però siamo ancora là, la squadra continua una buona striscia di risultati e andiamo avanti così. A chi a inizio stagione mi avesse detto che avremmo raggiunto quota 50 punti avrei dato del pazzo".



Poi, su Buongiorno: "Anche oggi ha esagerato un po' in un certo momento. Andava troppo in avanti però lui ha una crescita impressionante, poche volte nella vita ho visto giocatori migliorare come lui in questi due anni. Lui è cresciuto sia tatticamente che fisicamente e di personalità, deve continuare così e secondo me è diventato un bel prospetto".