Torino, Juric: 'Non voglio interrompere il progetto. L'Europa? Dobbiamo raggiungerla'

Alla vigilia di, il tecnico granataha così presentato la partita in conferenza stampa: "Il Frosinone gioca molto bene, ha giocatori di talento che creano situazioni pericolose, sarà una partita difficile. Fa spesso pressing molto alto, vediamo come affrontarli".“La squadra crea tanto, passa tanto tempo nella metà campo avversaria, per fare gol serve più capacità di tiro e di quei particolari che ti portano a fare gol”.

“Penso la squadra lo abbia meritato, è da un po’ che giochiamo bene, siamo vicini alla zone Europa, sono sei partite che mancano e bisogna mantenere questo livello e diventare spietati su certi episodi. La squadra si esprime bene e abbiamo il giusto appoggio del pubblico, speriamo che rimanga così e di riuscire a scavalcare le squadre davanti”.“La carica ce l’ho, con tutti quelli che lavorano con me ed è una carica alta dall’inizio, vogliamo arrivare all’obiettivo. Si è fatto un buon lavoro, speriamo di dare una grande gioia. Siamo pochi ma bisogna che ora si faccia un gran finale di campionato”.

“Sazonov ha dei problemi al tendine, il campo del Filadelfia è un po’ duro ed è un problema di molti. Anche Savva lo stesso, il resto della squadra sta bene”.“Abbiamo fatto un derby di livello, peccato per non aver fatto gol con Sanabria o Lazaro ma la squadra da tempo è consapevole, anche quando non vince, perché le prestazioni sono state di buon livello. Domani sarà difficilissimo”.“Ilic domani giocherà, manca anche Ricci, è l’unica soluzione altrimenti si dovrebbe spostare Tameze. Ilic è tornato bene, vediamo come andrà. Sanabria è fondamentale, le prestazioni vanno bene ma per vincere bisogna fare dei gol”.

“Non voglio interrompere nulla, guardando da dove siamo partiti come numeri e classifica, abbiamo cresciuto alcuni giocatori, ora bisogna fare un ulteriore passo, il Toro ne ha bisogno rispetto al Verona per esempio. Mi spiace per i risultati contro Empoli o Juve, ci stava una vittoria. Io sono sereno e tranquillo, domani bisogna vincere per poi affrontare le squadre che sono davanti con uno spirito diverso. Noi ora stiamo lavorando, poi non dipende solo da me abbiamo spinto per l’obiettivo Europa perché il Toro deve crescere a livello di mentalità e concezione. Stiamo spingendo anche da questo punto di vista, vogliamo questo, va bene la parte sinistra dopo i diciassettesimi posti in classifica ma noi vogliamo di più”.

“Masina è il terzo, in questo momento voglio più spinta, Vojvoda ha fatto una gran bella partita. Per Masina rimango con quella idea, ci ha dato una mano quando ne avevamo bisogno, anche in allenamento lo vedo lì”.“Mah, io mi aspetto molto dalle prossime, mi sembra che gli ultimi gol siano arrivati dalla panchina…”