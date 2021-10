Ivan Juric nelle prossime settimane dovrà fare i conti con l'assenza di Rolando Mandragora ma ha recuperato un altro giocatore in mezzo al campo: Dennis Praet.



Il calciatore belga quest'oggi è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e sarà a completa a disposizione per la partita di venerdì del Torino contro il Genoa. Hanno invece continuato a svolgere un allenamento differenziato anche Marko Pjaca e Simone Verdi.