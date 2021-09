Marko Pjaca falso nueve contro la Salernitana: è questa l'idea di Ivan Juric per la partita di domenica contro il Torino. L'allenato croato, infatti, deve fare i conti con l'emergenza in attacco e sta valutando soluzioni alternative.



Simone Zaza ha un problema al ginocchio, Andrea Belotti non ha ancora recuperato del tutto dall'infortunio al perone che lo ha anche costretto a saltare gli impegni con la nazionale, Antonio Sanabria rientrerà solamente tra venerdì sera e sabato dagli impegni in Sud America con la propria nazionale, il Paraguay. Per questo l'ipotesi di Pjaca nel ruolo di punta centrale sta prendendo piede.