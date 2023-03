Alla vigilia diha così presentato la partita in conferenza stampa.“La squadra sta bene, saranno gli stessi dell’altra volta a parteche è squalificato.prosegue ma non ci sarà,comincia ad allenarsi vediamo più avanti,ha questo problema su una vecchia cicatrice, non è fortunato con me.continua sul suo recupero. Ci aspetta una partita difficile, con Thiago Motta hanno alzato il livello"Sul momento del Torino: "Anche ami è capitato di avere una squadra che giocava ma che non faceva risultati. Siamo come gioco cresciuti molto poi è brutto che non arrivino i risultati. Bisogna essere testardi, mettere qualcosa in più, siamo a livello alto di squadra vera, concediamo poco e perdiamo e questo brucia. Bisogna insistere su questa strada del gioco, poi recuperando i giocatori ovviamente andrà meglio”.Sui gol subiti: "Con laabbiamo subito due tiri da lontano, contro la Juve è successo di tutto, c’era anche la bravura degli avversari, la qualità dei saltatori ma pure le nostre disattenzioni. Accetto alcuni gol, come il secondo gol della Juve, il terzo o il quarto no, ci sono state disattenzioni”.Su: "Radonjic? Abbiamo spesso qualche problema con i ragazzi: o sono giovani, o devono rialzarsi, è capitato in passato e anche con Radonjic è così. Ci sono alti e bassi, l’altro giorno è stato un basso clamoroso, davanti ha 3 mesi e spero che gli serva perché quando un derby lo perdi per una disattenzione ok l’allenatore ma nemmeno la squadra accetta certe situazioni. Il calcio non è solo dribblare ma ci sono mille altre situazioni”.Su Milinkovic-Savic: "Penso che si parta da una base in cui lui ha fatto errori, errori per colpa dei quali abbiamo perso delle partite. Il ragazzo sta crescendo, sta facendo un buon campionato. Ha margini di miglioramento, per esempio contro la Juve sul 2-1 poteva prendere quel pallone, per esempio, metterla a terra e prendere tempo. Sta crescendo ma c’è da migliorare”.