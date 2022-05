Alla vigilia diil tecnico granataha presentato la partita in conferenza stampa. Prima di parlare della partita, l'allenatore è tornato sulla giornata del 4 maggio: "E' stato molto emozionante, soprattuto il momento in cui il Gallo ha letto i nomi alla lapide, ho visto tutto quello che significa il Torino per i tifosi. C'era davvero tanta gente, tante famiglie. Mi è rimasto la sensazione di unità e di ambizione per il futuro".Il 4 maggio, prima di salire a, la squadra si è allenata a porte aperte al: "Fare altri allenamenti a porte aperte? Per me non è mai stato un problema, solo quando ci sono gli allenamenti più tattici in cui magari si provano i calci piazzati vuoi tenere chiuso".Juric ha poi parlato del futuro di: "Se ho parlato con il Gallo? Io con lui parlo di tutto un po’. Per me se si vuole sedere deve firmare e basta. A volte mi sembra un gioco da bambini. Quello che ho visto dal ragazzo è che può dare molto di più di quanto ha dato quest’anno, ma vedo che vuole dare di più. Può dare tanto a livello calcistico.. Io venendo qua ho trovato un sacco di problemi seri, di gestione. Vuoi o non vuoi poi ti metti d’accordo, mi sembra semplice: parli e poi vedi. E’ molto più semplice di quello che si fa vedere o che creano”.Sulle ambizioni della società: "Io penso che, come ho detto, abbiamo trovato tantissime difficoltà di passato, c'erano contratti altissimi e problemi economici della società. Quest’anno è stato spettacolare proprio perché è stato difficile mettere le cose a posto., io non ho idea di quale strada si debba prendere.Sono tante le società che provano a fare lo step ma non ci riescono. Devi fare le cose giuste. Non è solo questione di giovani, noi ce li abbiamo. Se vuoi essere ambizioso devi fare un certo tipo di mercato. Se ne abbiamo parlato? No, io voglio finire bene il campionato"."Quest'anno ci siamo messi a lavorare, abbiamo sfruttato il materiale umano che c’era ed era spettacolare. Abbiamo fatto chiarezza. Alla fine il calcio è molto semplice, devi trovare i giocatori giusti e creare l’ambiente giusto, noi abbiamo chiarito e adesso si vede. Non è una situazione in cui parti da zero, semplice, la situazione rimane molto complessa. Qualcosa si è fatto, ma se vuoi andare avanti devi fare molto, molto di più".Juric ha poi parlato anche di, che sta facendo bene in prestito alla: "Sono strafelice per lui, il minor problema per me qui erano i giocatori, avevano voglia di mettersi a disposizione, anche quelli che poi non si sono dimostrati all’altezza. A livello di comportamento ho trovato giocatori fantastici. Simone sta trovando continuità, gioca, entra, fa gol, poi dopo si vedranno le cose. E’ un ragazzo puro, bravo, che ha avuto un sacco di problemi al Toro, adesso lo vedo felice e sono contento".Infine sulla questione portiere: "Domani gioca. Gerarchia? Ripeto lo stesso. In questo momento abbiamo sceltoin una partita perché Berisha stava male, poi mi servivano i lanci contro l’Atalanta. E adesso mi sento di puntare su Berisha".