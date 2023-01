Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto a Dazn prima del fischio d'inizio del match con il Verona: "Sanabria in panchina per puntare su un falso nove? Scelta tecnica, Tonny, può entrare durante la partita. Chiesti due innesti a centrocampo e in attacco? Dobbiamo completarci, sono i due pezzi che ci mancano".