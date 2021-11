Alla vigilia della partita contro lo, l'allenatore del, ha presentato in conferenza stampa la gara del Picco: "Lo Spezia è una squadra piena di talenti, ci sono anche due giocatori che avevo a Verona l'anno scorso e so quanto valgano. L'unica partita dove non hanno fatto bene è stata quella con la Fiorentina, nelle altre hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato. In difesa hanno giocatori molto tosti, in avanti hanno tanta qualità. Sarà una partita molto tosta".Sulle scelte di formazione: "non so se ci sarà, perché fa un po' di fatica a recuperare dalle partite. E' normale quando un ragazzo non è abitato a giocare 90 minuti, questa settimana si è allenato poco e vedremo se può andare in panchina. Kone per domani potrà essere un'opzione.insieme? Non ho buone sensazioni, vedendo anche il passato del Torino con gli altri allenatori, il Torino ha fatto bene con un solo attaccante centrale, anche con. Belotti quando si è giocato con due punte è stato spesso penalizzato. Il più adatto per giocare a due in attacco è, Sanabria e Belotti meno.domani potrebbe giocare dall'inizio, in più recuperiamo anche, che ieri è tornato ad allenarsi".E a proposito dell'infortunio di Pjaca, l'allenatore ha aggiunto: "Noi con Pjaca abbiamo fatto un errore come società contro la Lazio,".Su: "Kone non lo vedo come trequartista ma come centrocampista, l'anno scorso giocava e non giocava a Cosenza. Deve migliorare, ha la possibilità di crescere ma dipende da lui".Juric ha poi parlato della possibile convocazione in Nazionale di: "L'altro giorno contro la Sampdoria ha fatto una prestazione come non la vedevamo da diverso tempo. Se andrà in Nazionale e non giocherà gli manderemo il programma da seguire. Sarei strafece per lui se Mancini lo chiamasse".Poi ancora sulla partita contro lo Spezia: "La squadra ha fatto tante buone partite, domani deve essere come una finale perché poi si stacca per un paio di settimane. Dobbiamo affrontare la partita contro lo Spezia come una finale che chiude questo mini-ciclo e i tre punti ci darebbero un grande slancio. Lo Spezia ha giocatori di valore, si sono rinforzati in estate e sarà una partita dura. Quando li affronti può essere scioccante per un tifoso del Toro ma la realtà è un'altra, la classifica dell'anno scorso dice che c'è poca differenza tra le due squadre".Infine, sulla sfida a distanza con la Juventus:Noi potevamo fare più punti e loro in campionato non si sono ancora trovati e vanno bene in Champions".