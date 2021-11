Ha giocato titolare solamente in un'occasione, alla seconda giornata contro la Fiorentina, poi Armando Izzo ha sempre dovuto osservare i propri compagni dall'esterno del rettangolo verde: sabato, quando il Torino affronterà lo Spezia, il numero 5 granata sarà destinato a un'altra panchina.



Il suo addio a gennaio è sempre più probabile: Izzo non sembra più rientrare nei piani della società granata, dopo che in passato lo stesso giocatore aveva espresso il desiderio di essere ceduto. Il dt del Torino, Davide Vagnati, è già al lavoro per cercare una sistemazione al suo numero 5.