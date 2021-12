C'è una buona notizia in casa Torino in vista della partita di domenica contro il Bologna: Rolando Mandragora è pronto a tornare in gruppo. Il centrocampista, fuori da oltre un mese per un infortunio al menisco patito contro il Napoli, da domani tornerà ad allenarsi al Filadelfia.



Mandragora dovrà poi ritrovare la migliore condizione fisica ma Juric per le prossime partite avrà una carta in più da giocarsi in mezzo al campo, per poter anche far rifiatare Tommaso Pobega e Sasa Lukic.