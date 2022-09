Manca poco più di una settimana alla partita del Torino contro il Napoli e Ivan Juric al Filadelfia sta lavorando con i giocatori che non sono partiti con le rispettive nazionali. Tra coloro che erano stati convocati dal proprio ct ci sarebbe stato anche Mergim Vojvoda, il terzino non ha però potuto rispondere alla chiamata a causa di un infortunio muscolare.



Ivan Juric spera però di poterlo recuperare per la partita contro il Napoli: le condizioni del terzino verranno valutate di giorno in giorno.