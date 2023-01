Dopo la sconfitta del Torino con lo Spezia, Ivan Juric ha parlato a DAZN.



"Ci è mancata la giusta energia per affrontare questa gara, loro sono una squadra tosta e quando non sei al massimo rischi. Temevo questa partita, già abbiamo perso Lazaro e ora vediamo Lukic che forse lo perderemo per un periodo lungo. Sul mercato c'è da completare qualcosa. Con quattro partite in dieci giorni diventa tutto più difficile. Il rigore ci sta ma ci stava anche il rosso per Caldara".