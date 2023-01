viene battuto solamente da Nzola su rigore ma il passivo sarebbe potuto essere peggiore. Una sua incertezza su un cross di Holm per poco non causa lo 0-2 della formazione ligure.il suo braccio largo sul tiro di Reca causa il rigore che Nzola trasforma regalando i tre punti allo Spezia. Prova a rimediare al 93’, con un bel colpo di testa da azione d’angolo, ma Dragowski non glielo permette.: resta in campo solamente 45 minuti ma la sua prestazione è buona. Riesce a tenere a bada Nzola che si vede solamente quando va sul dischetto a calciare il rigore. Prestazione sufficiente quella del centrale olandese.(1’ s.t.dalla sua parte lo Spezia non riesce mai a sfondare): è uno dei pochi del Torino a salvarsi quest’oggi. Inizia la partita da centrale di sinistra, la conlcude in mezzo ai tre: in entrambe le posizioni gioca una buona prestazione. Sempre attento, non concede niente agli avversari.esce tra i fischi dei tifosi che sottolineano una prestazione non certo buona da part del terzino ivoriano. Troppo pasticcione quest’oggi quando ha la palla tra i piedi, non riesce neanche mai a spingere sulla propria fascia.(Dal 36’ s.t.contro il Milan mercoledì era stato uno dei migliori in campo del Torino, quest’oggi contro lo Spezia non riesce a replicare la stessa prestazione. Gioca un primo tempo sottotono prima di essere costretto a lasciare il campo per un problema muscolare.(1’ s.t.: almeno metto in campo la grinta. Si fa sentire contro i centrocampisti avversari)anche lui sottotono quest’oggi, come del resto molti dei suoi compagni. Non riesce ad accendere il Torino e far valere le sue qualità tecniche in mezzo al campo.altra prestazione insufficiente da parte del numero 27 granata che, da mesi, appare un lontano parente del giocatore apprezzato lo scorso anno. Fatica a sfondare in fase difensiva e non sempre sceglie la giocata giusta.: cerca di svolgere il compitino ma non sempre ci riesce. Fatica a trovare spazio tra le linee avversarie e si vede poco.(22’ s.t.: qualche buono spunto ma poco altro): da quando è tornato dal Mondiale è un Vlasic differente rispetto a quello della prima parte di stagione. Non riesce più a fare la differenza e contro lo Spezia si divora anche l’occasione del possibile 1-1.viene ben contenuto da Caldara a cui riesce sfuggire solo una volta, a inizio secondo tempo, quando viene poi steso al limite dell’area di rigore dal centrale avversario. Non riesce però mai ad andare alla conclusione.(22’ s.t.: mette in campo tanta voglia): il suo Torino gioca una delle peggiori partite della stagione. Basti pensare che la prima conclusione verso la porta avversaria arriva solamente al 93’. La squadra vista oggi è lontana parente di quella ammirata mercoledì a San Siro.