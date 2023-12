In vista della sfida alla Fiorentina, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa e ha tracciato un bilancio del mercato che servirà a gennaio al suo Torino.



MERCATO - "C'è qualche giocatore che vuole cambiare aria, ovviamente si valuteranno solo offerte soddisfacenti. Se partirà qualcuno, potrebbe arrivare qualcuno. Ma io non ho chiesto niente alla società. Se vorrei un esterno mancino? Per come giocavamo prima mi andava bene avere un destro. Adesso con due attaccanti puri, sono più stuzzicato dall’idea di avere un mancino”.