Fra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino nella sessione invernale di calciomercato c'è anche Demba Seck. L'ala senegalese, dopo aver giocato titolare nelle prime giornate (senza però mai veramente convincere), da un paio sta vedendo pochissimo il campo e con il passaggio al 3-4-1-2 sembra essere destinato a continuare a giocare molto poco.



Per questo motivo il Torino sta valutando l'ipotesi di cederlo in prestito, in modo che possa giocare con maggiore continuità. Tra le società interessate a prenderlo c'è anche il Catanzaro, che milita nel campionato di Serie B.