Alla vigilia diha così presentato la partita in conferenza stampa: "La Lazio è migliorata sia come uomini che come espressione di gioco, si vede il lavoro di. Hanno fatto una grande partita contro il Bologna. Noi abbiamo fatto una settimana buona, con qualche acciacco soprattutto da parte dei nuovi che fanno un po' fatica a integrarsi"Sul caso: ", poi vedremo in futuro come andranno le cose. La decisione su Lukic? Mi sono confrontato con il presidente, abbiamo deciso che se il giocatore avesse chiesto scusa e avesse capito l'errore sarebbe stato reintegrato".Su: "Schuurs è un ragazzo che è arrivato ieri, ha i suoi pregi e i suoi difetti come tutti. Cercheremo di inserirlo velocemente in gruppo ma domani giocherannoin mezzo ea destra".Sui trequartisti: "Permi dispiace tantissimo, ha fatto un allenamento, ha giocato e ha segnato, poi si è fatto male. Mi dispiace tanto perché è un giocatore con caratteristiche diverse da altre.? E' reintegrato, si è allenato bene questa settimana".Sul portiere: "? A Monza ha fatto una buona partita come ha fatto bene tutto il ritiro, domani giocherà lui".Sul mercato: "Negli ultimi 10 giorni abbiamo accelerato sul mercato, sono arrivati giocatori che ci mancavano ma ci manca ancora qualcosa. Serve un giocatore di forza in mezzo al campo perché in certe situazioni serve più fisicità. Poi vediamo come vanno le cose. Ora stiamo facendo quello che nei miei pensieri dovevamo fare. In difesa adesso siamo cinque, sulle fasce siamo a posto, dobbiamo vedere se in attacco possiamo inserire qualcun altro, in avanti bisogna avere più soluzioni. Portiere? Siamo a posto così. Quando si cambia tanto in una squadra le cose possono andare meglio o peggio, dipende da vari fattori, da come si integrano i nuovi. Adesso ci manca un giocatore di forza in mezzo perché abbiamo persoVediamo cosa riusciamo a fare".Infine su: ""Lui preferisce giocare in mezzo o a sinistra, contro il Monza ha invece giocato a destra. Domani può essere di nuovo titolare perché in attacco non abbiamo tante opzioni con l'infortunio di Miranchuk abbiamo perso un giocatore importante".