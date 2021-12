L'allenatore del Torino, Ivan Juric ha dichiarato alla vigilia della gara contro la Sampdoria in Coppa Italia: "E' un trofeo che mi stuzzica, non sono mai riuscito a combinare niente. Faremo un po' di turnover, ma tutti si stanno allenano benissimo e ho grande fiducia anche in chi ha giocato meno. Giocheremo una grande partita, che può portare entusiasmo e soddisfazione. Ovviamente l'obiettivo è quello di passare il turno, anche perché dai quarti di finale diventa una competizione interessante".