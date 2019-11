Terzo anticipo di lusso per l'11° turno di Serie A, c'è il derby Torino-Juventus: fischio d'inizio ore 20.45, arbitra il signor Daniele Doveri, di seguito gli episodi da moviola.



TORINO-JUVE - Doveri (Giallatini-Tegoni, IV: Guida, VAR: Maresca, AVAR Carbone)



SECONDO TEMPO



45+4' - Annullato il pareggio del Torino: l'autore del gol Bremer parte in netto fuorigioco, decisione corretta.



45+3' - Doveri fischia un fallo in attacco di Belotti su Khedira, il capitano del Torino non ci sta e protesta: giallo per lui.



23' - Ammonito Baselli per proteste.



22' - Scaramuccia Izzo-Ronaldo: buffetto del portoghese, il difensore del Torino lamenta un colpo. Doveri richiama all'ordine i due e non li sanziona, decisione corretta.



18' - Duro intervento di Ansaldi su Bentancur: Doveri ammonisce l'esterno del Torino tra le proteste granata.



12' - Altra ammonizione per la Juve: a Cuadrado per una trattenuta su Belotti.



9' - Fallo di Bentancur su Belotti, giallo per il centrocampista della Juve.



PRIMO TEMPO



44' - Primo ammonito dell'incontro: giallo a Ola Aina per aver fermato irregolarmente De Sciglio.



11' - Veementi proteste del Torino: De Ligt tocca con il braccio in area, anche in questo caso Doveri non assegna il penalty e non viene richiamato dal VAR. Il braccio del difensore olandese viene considerato vicino al corpo, decisione contestata dai granata.



10' - Timide proteste Juve: Matuidi chiede un rigore per deviazione con il braccio di Meité sulla sua conclusione, Doveri non concede e il VAR non interviene: il braccio del centrocampista è attaccato al corpo, decisione corretta.