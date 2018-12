Torino-Juventus 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 25’ s.t. Ronaldo rig. (J)



Torino (3-5-2): Sirigu (20’ p.t. Ichazo); Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina (40’ s.t. Berenguer), Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi (30’ s.t. Parigini); Zaza, Belotti. All. Mazzarri



Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Emre Can, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri.



Arbitro: Guida di Torre Annunziata



Ammoniti: 27’ p.t. Zaza (T), 3’ s.t. Pjanic (J), 6’ s.t. Emre Can (J), 25’ s.t. Ronaldo (J), 27’ s.t. Ansaldi (T)