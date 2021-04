È rimasto a secco nel derby vinto quattro mesi fa dalla Juventus, ma stavolta la caccia al gol sarà più importante che mai. Cristiano Ronaldo tornerà in campo domani contro il Torino, a due settimane di distanza dal ko con il Benevento e con la delusione Champions ancora non del tutto sbollita. Motivazioni fortissime secondo i bookmaker, che per la sfida contro i granata "prenotano" la scossa del portoghese: il gol di CR7 vola sul tabellone, dove Ronaldo apre le scommesse sui marcatori a 1,60. Quota calda anche per la doppietta, fin qui mai realizzata nel derby e stavolta data a 2,85. Occhi puntati sui calci piazzati: la marcatura su rigore pagherebbe 1,92, il colpo di punizione vincente è a 2,40. Dall’altra parte del campo spetterà ad Andrea Belotti trascinare il Torino: il Gallo è andato a segno tre volte contro i bianconeri e stavolta la sua firma sul match vale 2,75, mentre l’assist vincente per un compagno si gioca a 5,00. Intorno ai due protagonisti più attesi spiccano Federico Chiesa e Antonio Sanabria: l’esterno bianconero, uno dei migliori nelle ultime settimane, punta a una rete da 2,50, mentre il gol del paraguaiano al suo primo derby della Mole è a 3,00.