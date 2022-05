Uno dei primi acquisti che Ivan Juric vorrebbe per il suo Torino è Rolando Mandragora: il centrocampista negli ultimi due anni ha vestito la maglia granata ma il cartellino è di proprietà della Juventus. Per riscattarlo la società granata dovrebbe versare nelle casse di quella bianconera 14 milioni di euro, una cifra però ritenuta eccessiva.



Oggi pomeriggio si terrà un summit tra i dirigenti del Torino e quelli della Juventus: l'obiettivo dei granata è quello di ottenere uno sconto e acquistare il giocatore per una cifra intorno ai 9 milioni (cifra che era stata concordata se si fosse attivata la clausola per l'obbligo di riscatto, venuta meno a causa di un infortunio al menisco che non ha permesso a Mandragora di giocare il numero di partite necessarie).



La Juventus è disponibile a trattare ma vorrebbe che il Torino riscattasse anche Marko Pjaca.