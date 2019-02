Dopo la gioia per l'esordio in serie A in Torino-Atalanta, Vincenzo Millico è stato ora costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare patito lunedì sera nel match del campionato Primavera contro il Milan. L'ex stella rossonera Kakà ha ora voluto rincuorare il giovane talento granata inviandogli un video in cui, oltre ad augurargli una pronta guarigione, si congratula per le qualità che Millico ha messo in mostra.



"Ciao Vincenzo, sono Ricky Kakà e volevo andarti questo messaggio per farti i miei auguri di pronta guarigione. Non è facile è un momento duro e difficile ma fa parte della vita dei calciatori. Sicuramente tornerai più forte. Ho visto un po' i tuoi gol: Bravissimo! In bocca al lupo, che Dio ti benedica. Un abbraccione. Ciao, ciao". Il video è stato postato nelle propria Instagram dallo stesso Millico.