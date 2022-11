Yann Karamoh è stato l'ultimo calciatore, in ordine di tempo, tesserato dal Torino nel corso della sessione estiva di calciomercato. L'attaccante francese ha firmato il contratto per una stagione con opzione di prolungamento per altri due anni.



Nella prima parte dell'anno non ha però trovato molto spazio nella squadra allenata da Ivan Juric e dovrà lavorare parecchio per riuscire a ritagliarsi maggiore spazio e ottenere a fine stagione il prolungamento del proprio contratto.