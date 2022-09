Tra i giocatori del Torino che non hanno ancora avuto la possibilità di scendere in campo in questa prima parte di stagione c'è Yann Karamoh. L'attaccante è arrivato dal Parma nell'ultimo giorno del mercato estivo e ha impiegato un po' di tempo per mettersi in forma al pari dei nuovi compagni di squadra.



Con Pietro Pellegri ancora infortunato, l'attaccante francese spera ora di avere l'occasione per esordire con la maglia granata addosso nella partita di sabato contro il Napoli.