Brutta sconfitta per il Torino, che va ko contro la Juventus nel derby, brutta sconfitta per Moreno Longo, allenatore dei granata. Con il 4-1 rimediato contro i cugini bianconeri, il tecnico piemontese continua con il suo trend negativo in Serie A: sommando le panchine col Toro e quelle col Frosinone, nella massima serie Moreno Longo ha vinto 2 sole partite, con 16 sconfitte e 6 pareggi.