Tra i giocatori della Primavera del Torino che più si sono messi in luce in questa stagione c'è il centrocampista classe 2000 Ben Lhassine Kone. La società granata è disposta a cederlo in prestito e le pretendenti di certo non mancano, soprattutto in serie B: sulle sue tracce ci sono infatti il Livorno e l'Empoli.



La trattativa più avanzata sembra essere quella con il Livorno perché il Torino è disposto a cedere Kone in prestito come parziale contropartita per arrivare al difensore croato Luka Bogdan, di proprietà proprio della società amaranto.