Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino nel mercato di gennaio c'è anche Ben Kone. A differenza di altri centrocampisti, come Tomas Rincon e Daniele Baselli, la sua eventuale partenza non sarà a titolo definitivo ma solamente in prestito.



Kone piace al Venezia e in Laguna potrebbe avere più spazio di quello che Ivan Juric gli ha concesso finora: appena due le sue presenze tra campionato e Coppa Italia.