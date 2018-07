M'Baye Niang lo ha confermato in una recente intervista: 'Lascerò il Torino'. Secondo Tuttosport l'addio della punta senegalese apre un nuovo spiraglio per provare a riportare in Italia Simone Zaza il quale, però, sta aspettando il Milan che aspetta la cessione di Kalinic per affondare il colpo col Valencia.