Fino a poche settimane fa Vanja Milinkovic-Savic sembrava destinato a lasciare il Torino a parametro zero: ora invece il suo addio appare tutt'altro che scontato. Il portiere serbo, infatti, potrebbe prolungare il proprio contratto con il club granata per un'altra stagione.



Milinkovic-Savic sembrerebbe infatti disposto ad accettare il ruolo di secondo per un'altra stagione e rimanere così come prima riserva di Salvatore Sirigu o del sostituto dell'estremo difensore sardo. La trattativa per il suo rinnovo di contratto è in corso.