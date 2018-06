Tra i centrocampisti che il Torino ha messo nel mirino per la prossima stagione c'è anche Alberto Grassi, giocatore di proprietà del Napoli ma reduce da un'ottima stagione con la maglia della Spal. Sul calciatore non è però solo la società granata ad aver posato i propri occhi, ma anche diverse altre squadre, come ha confermato il suo procuratore Mario Giuffredi intervenendo su Radio Kiss Kiss.



“Grassi ha un mercato importante. L’hanno chiesto almeno 7-8 squadre" ha dichiarato il suo agente. Tra le squadre che sono sulle tracce del centrocampista ci sono anche la Spal, che sta valutando l'ipotesi di acquistare il giocatore a titolo definitivo, e il Cagliari.