Simone Edera è tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di mercato. L'attaccante classe 1997 è nel mirino di diverse società tra cui il Chievo Verona, il Frosinone ma anche il Parma: proprio del possibile prestito al club emiliano di Edera ne ha parlato a ParmaLive.com Giuseppe Galli, il procuratore del calciatore.



“Il Parma? Al momento non mi hanno contattato ma se accadrà valuteremo con attenzione un’eventuale proposta. Il mercato è strano: magari, e parlo a livello generale, firmi domani o magari trovi la soluzione giusta gli ultimi venti minuti del 31 gennaio. Penso ancora che anche al Torino Edera possa trovare spazio. Parliamo di un ragazzo che ha grandi qualità, che ha fatto bene nella passata stagione in A e non a caso ha prolungato il contratto con i granata" ha dichiarato Galli.