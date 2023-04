Il procuratore di Ivan Ilic, Dejan Petkovic, ai microfoni di Sportitalia ha parlato del futuro del centrocampista del Torino. “Lui da top club? Sì, Ivan ha le qualità per giocare nei più grandi club d’Europa, in futuro”.



I tifosi granata non devono però temere: una cessione del centrocampista nel prossimo futuro è da escludere. Ilic è considerato una pedina importante del Torino, è arrivato nella sessione di gennaio del calciomercato ed è da escludere che possa partire immediatamente.