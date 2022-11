Il procuratore di Nemanja Radonjic, Darko Ristic, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato di questi primi mesi al Torino del trequartista serbo:



"Siamo soddisfatti dell'impatto di Nemanja al Torino. Considerando che è appena arrivato, è già un ottimo rendimento. Ma mostrerà ancora le sue qualità. Soprattutto sotto la direzione di Juric, che è un ottimo allenatore. Ti assicuro che può fare molto, molto meglio. Posso garantire che la Serie A deve ancora conoscere il vero Radonjic. Il Torino è il contesto giusto per fargli raggiungere la maturità calcistica? Assolutamente sì. Il Torino è un club fenomenale in tutti i sensi. Penso che sia il club perfetto per Nemanja in questo momento, e credo anche Nemanja sia il giocatore perfetto per il Torino”.