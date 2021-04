Haroon Masoodi, da pochi mesi procuratore dell'ex Milan Ricardo Rodriguez, ha parlato a 4-4-2.com: "Non riusciamo a trovare una ragione chiara per cui Ricardo non venga impiegato regolarmente. Il nuovo allenatore forse ha poca esperienza e non riesce ad apprezzare le qualità di Ricardo e non capisce bene come metterle concretamente in pratica. Naturalmente ci aspettavamo qualcosa di diverso: questo è chiaro".