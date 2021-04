Da titolare con Marco Giampaolo (che l'aveva fortemente voluto al Torino) a riserva con Davide Nicola: negli ultimi mesi gli spazi in campo per Ricardo Rodriguez sono notevolmente diminuiti e questa ha fatto infuriare uno degli agenti del terzino svizzero, Haroon Masoodi, che ai microfoni di 4-4-2.ch si è scagliato contro Nicola e il Toro.



"Non riusciamo a trovare una ragione per cui Rodriguez non venga impiegato con continuità. Nicola è un allenatore meno esperto e penso che non apprezzi lo stile di gioco e le qualità di Ricardo, che non capisca come sfruttarle al meglio. Rodriguez potrebbe giocare in quasi tutte le squadre, ovviamente abbiamo già pensato di parlare con i dirigenti del Torino, quando sarà possibile, per trovare una soluzione comune e praticabile".