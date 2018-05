Se qualcuno avesse avuto dei dubbi sull'affidabilità di Salvatore Sirigu come portiere, dopo che negli ultimi due anni ha giocato poco sia nel Paris Saint Germain e nel Siviglia, questo campionato con la maglia del Torino li ha certamente spazzati. Il numero 39 granata è stato uno dei più positivi della squadra prima allenata da Sinisa Mihajlovic e poi da Walter Mazzarri e anche per questo è finito nel mirino di squadre come Inter e Napoli.



Proprio del possibile passaggio di Sirigu al Napoli ne ha parlato il procuratore del portiere, Carlo Pallavicino, ai microfoni di Radio Crc. "Sarebbe l’ideale per sostituire Reina" ha dichiarato l'agente, nel frattempo però prosegue la trattativa per il rinnovo del contratto con il Torino.